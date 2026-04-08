俳優の綾瀬はるかさん（41）が、主演映画のイベントに登場。観客にサプライズでラブレターを手渡ししました。

■綾瀬はるか「皆さんにラブレターを書きました」 観客にサプライズで手渡し

綾瀬さんが登場したのは、映画『人はなぜラブレターを書くのか』のイベント。映画は、24年前に電車の事故によって亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす物語で、2000年に起きた地下鉄脱線事故の実話をもとに制作されました。

綾瀬さんは、映画のタイトルにもなっている“ラブレター”という言葉に、ある思いがあるそうで「ラブレターって、一生懸命恥ずかしさを打ち破って書いていたりとか、遠回りでも伝えようとする思いとかいろんな思いがある気がして。ラブレターって言葉にしかない響きがあるなと思ってそれが好きです」と明かしました。

さらに、イベントでは綾瀬さんからサプライズが。観客に向かって「皆さんにラブレターを書きました」と語りかけた綾瀬さん。すると、直筆のメッセージが印刷されたラブレターを、観客に直接手渡し。ラブレターには、“皆様にも笑顔の日々がたくさん訪れますように。”と温かい言葉が書かれていました。