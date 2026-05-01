Juice=Juiceが、新作EP『MORE! MORE! EP』を6月24日にリリースする。 （関連：Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」が圧倒的な支持を獲得2025年版ハロプロ楽曲大賞を振り返る） 本作には「盛れ！ミ・アモーレ」をはじめ、ライブで人気の「BLOODY BULLET」「甘えんな」を初音源化した楽曲が収録される。さらに、広瀬香美がプロデュースした「クラクラ・クライマックス」、中島卓偉提供の「結論から言