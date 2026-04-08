なぜガンバはホームで勝てなかった？ 三浦弦太は歯痒い思い「やりたいサッカーが表現できなかった。それに尽きる」【ACL２準決勝】
ガンバ大阪は４月８日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第１戦でバンコク・ユナイテッド（タイ）とホームで対戦した。
15分にPKで失点。その後は反撃を試みるも、なかなかゴールを奪えない。74分には中谷進之介が退場となり、数的不利に。そのまま０−１で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューに三浦弦太が対応。「早い時間に失点してしまって、そこから難しい展開になった。自分たちのやりたいサッカーが全然表現できなかったので、それに尽きる」と悔しさを滲ませた。
アウェーでの第２戦に向け、三浦は「もう一回、気持ちを切り替えて望むことがすべて。まだ０−１なので、逆転するのは全然可能」と力をこめる。
まだ決着はついていない。31歳のDFは前を向いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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15分にPKで失点。その後は反撃を試みるも、なかなかゴールを奪えない。74分には中谷進之介が退場となり、数的不利に。そのまま０−１で敗れた。
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アウェーでの第２戦に向け、三浦は「もう一回、気持ちを切り替えて望むことがすべて。まだ０−１なので、逆転するのは全然可能」と力をこめる。
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