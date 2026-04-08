ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】バスケB1長崎ヴェルカ 強豪三遠に勝利ならず 連勝6でストッ… 【速報】バスケB1長崎ヴェルカ 強豪三遠に勝利ならず 連勝6でストップ《長崎》 【速報】バスケB1長崎ヴェルカ 強豪三遠に勝利ならず 連勝6でストップ《長崎》 2026年4月8日 21時38分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ りそなグループB1長崎ヴェルカは8日、ホームで三遠ネオフェニックスと対戦し、97-103で競り負けました。 次節は11日、12日、アウェーでレバンガ北海道と対戦します。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【特集】焼却処分されていたゴミが再び資源に「プラスチックリサイクル工場」長崎市に新たに完成《長崎》 【諫早市】子どもの遊び場リニューアル「すくすく広場ぷらす」子育ての相談も受け付け《長崎》 【新学期】「学校に行かない・行けない」子どもの居場所「フリースクール」社会とつながれる場所を提供《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 生花, 埼玉, 商店街, 配線, 介護タクシー, ネジ, 老後, マンション, 葬祭