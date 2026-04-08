超特急がテーマパークに 原宿ど真ん中に「超！トンチキランド」開園決定
【モデルプレス＝2026/04/08】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急によるトンチキ感満載のテーマパーク、超特急 presents『超！トンチキランド』が、2026年5月2日〜5月24日にラフォーレミュージアム原宿にて、期間限定で開園される。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
今年で結成15周年を迎え、11月25日には、悲願の初の東京ドーム単独公演が決定している超特急。15年という年月を掛け、着実に実力で頭角を現してきたエンターテイメント集団だ。
面白さとカッコよさを兼ね備えたスタイルで、アイドル界の変化球“トンチキソング”を結成当初から15年、ど真ん中でやり続けてきた。全力で楽しませるパフォーマンススタイルは、まるでテーマパークのようだ、とも称されていた。彼らのトンチキソングの特徴は、とにかく運動量が凄まじく、まるでスポーツ。さらに、高いダンススキルと歌の上手さにも定評があり、魅せて、聴かせて、笑わせて、泣かせもするのだ。
そんな彼らの真骨頂“トンチキ”が遂にテーマパークとなって現れる。詳細は順次発表されていくようだが、第1弾で解禁となった情報を見ただけでも、ただの展示会ではないことが伺える。
なお、超特急は5月13日に23rd Single『ガチ夢中！』をリリースする。世界中のガチで夢中になってる人、すべての愛の力を、全力で讃える超特急流トンチキ応援ソングだ。（modelpress編集部）
会場：ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階）
期間：2026年5月2日（土）〜5月24日（日）
開園時間：11時00分〜20時00分
【Not Sponsored 記事】
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◆超特急 presents「超！トンチキランド」開演
今年で結成15周年を迎え、11月25日には、悲願の初の東京ドーム単独公演が決定している超特急。15年という年月を掛け、着実に実力で頭角を現してきたエンターテイメント集団だ。
そんな彼らの真骨頂“トンチキ”が遂にテーマパークとなって現れる。詳細は順次発表されていくようだが、第1弾で解禁となった情報を見ただけでも、ただの展示会ではないことが伺える。
なお、超特急は5月13日に23rd Single『ガチ夢中！』をリリースする。世界中のガチで夢中になってる人、すべての愛の力を、全力で讃える超特急流トンチキ応援ソングだ。（modelpress編集部）
◆超特急 presents「超！トンチキランド」概要
会場：ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階）
期間：2026年5月2日（土）〜5月24日（日）
開園時間：11時00分〜20時00分
【Not Sponsored 記事】