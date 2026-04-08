行方不明になっている京都の小学6年の男子児童。きょうは市内全域で捜索が行われています。一方、通う小学校はきょうが始業式で、子どもたちは警察官らが見守る中、登校しました。

行方不明の児童が通う京都府の南丹市立園部小学校。きょうが始業式で、新学期を迎えました。通学路では、警察官やボランティアらが登校する児童を見守りました。

防犯ボランティア

「全く初めてのこと。びっくりしましたね。ふだん、こういうことが起こらないところなんで。きょうからスタートするので、元気に笑顔で登校してほしい」

小学6年の安達結希さん（11）は、先月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。

警察や消防はこれまで、のべおよそ1200人で学校や自宅周辺などを捜索。行方不明になって6日後に、学校からおよそ3キロ離れた山の中で安達さんの通学用かばんが見つかり、きのうは自宅周辺の山中で大規模な捜索が行われましたが、行方につながる新たな手がかりは見つかっていません。

始業式を終えた児童らは集団で下校しました。市の教育委員会によりますと、校長は「結希さんが無事に発見されるのを願っている。一人で不安な気持ちを我慢しないで、先生やスクールカウンセラーに相談してください」などと、児童らに伝えたということです。

保護者

「子どももSNSで今回のことを見たりするんですけど、子どもも不安になると思いますし、家庭でも安心感を与えられるように生活しています」

「私のところは、毎日送り迎えはついていっているんですけど、1人で行けるようになったとしても、ついていくと思います」

警察は学校周辺をパトカーで巡回し、警察官を増員して、通学路の見守りにあたったということです。

警察には、これまでにおよそ290件の情報が寄せられていますが、有力な情報はなく、きょうもおよそ30人を動員して市内全域で捜索を続けています。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110