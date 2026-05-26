兵庫・たつの市で親子2人が殺害された事件で、警察は公開手配中の42歳男が住んでいた実家の捜索をしました。住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を刃物で刺して殺害した疑いが持たれていて、指名手配されています。5月19日には千尋さんと母・澄惠さん（74）の遺体が見つかっています。捜査関係者によると、大山容疑者は遺体発見前の16日、高砂市内で警察官の職務質問を受けた