開園２５周年の東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）で、１５日に開幕するアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」のプレスプレビューが８日、開催され、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」が初公開された。

さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」で彩られたＴＤＳで、ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、シェリーメイを乗せた船がメディテレーニアンハーバーの中央に止まると、ピアッツァ・トポリーノ、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ前、リドアイルといった陸上にもディズニーの仲間たちやキャストが登場し、ミッキーの呼びかけによってゲスト（入園客）と一緒に「２５」へカウントアップし、セレブレーションを盛りあげた。

ＴＤＳのさまざまなテーマポートからキャストたちもかけつけ、２５周年のテーマソング「Ｃｏｍｅ Ｊｏｉｎ ｔｈｅ Ｊｕｂｉｌｅｅ（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」にのせて盛大に祝うハーバーショーになっている。

◆出演キャラクター

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイ、チップ、デール、クラリス、ピノキオ、ジミニー・クリケット、

ゼペット、ジェラトーニ、ステラ・ルー、オル・メル、クッキー・アン、リーナ・ベル

公演時間は約１５分（１日 １〜３回）