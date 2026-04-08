＆TEAM（エンティーム）のSNSが更新。9人が揃ってBTSの新曲「Hooligan」を踊るダンス動画が公開され、圧巻のパフォーマンスとビジュアルが話題となっている。

【動画】&TEAM9人お揃い衣装で踊るBTS「Hooligan」ダンスチャレンジ ②③KのBTS「2.0」＆「SWIM」④EJスーツ姿での「Hooligan」⑤⑥JO＆タキ、ニコラスのダンス動画も

■&TEAM、メンバー全員で魅せる圧巻のパフォーマンスに悶絶

先日、メンバーのEJ（ウィジュ）がBTSの新アルバム『ARIRANG』の収録曲「Hooligan」、K（ケイ）が「2.0」とタイトル曲の「SWIM」を踊る動画が話題となった&TEAM。今回は、「Hooligan」をメンバー9人全員で披露した。

動画では、メンバー全員がBTSの「KEEP SWIMMING」ジャケットを着用し、統一感のあるスタイリングに。キャップやフード、サングラスといった小物や、ジップアップの開け具合で変化をつけている。

鋭い刀の音を合図に、画面をノックするような動きでスタート。力強いヒップホップのリズムに乗せて、ワイルドかつ滑らかに体を揺らしながら踊っていく。舌を覗かせる仕草や、腕を上げる高さの違いなど、細かな表現に自由な感性が光る一方で、9人の揃った動きが生み出す一体感も際立つ、&TEAMらしいパフォーマンスとなっている。

ラストには、フレームアウトしながら個性あふれる動きを見せ、最後まで目が離せない映像に仕上がっている。

SNSでは「9人で踊ってくれるの最高」「全員ビジュアル神」「画面いっぱいどこ見てもかっこいい」「同じ衣装で集まってるの尊い」「治安悪めのウィジュくん最高」「TAKIくんの最後の動き（笑）」「魅せ方が違うから9回楽しめる」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■動画：&TEAM KのBTS「2.0」＆「SWIM」、EJの「Hooligan」ダンスチャレンジ

■動画：JO＆タキ、ニコラス…“爆イケ”ダンス動画が次々公開