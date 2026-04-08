4月8日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、アメリカがイランに対し、「今夜にも最大規模の攻撃を行い、一つの文明が滅ぶ」と警告したニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「CNNなど欧米メディアによると、アメリカ軍は7日、イラン最大の原油積み出し拠点があるペルシャ湾のカーグ島にある軍事拠点を再度攻撃しました。

これに先立ってヘグセス国防長官は6日の会見で、軍事作戦の開始以来最大規模の攻撃を行う』と述べていました。

アメリカ軍は3月にカーグ島で爆撃を実施、ミサイル貯蔵施設など90以上の標的を破壊しましたが、エネルギー施設は攻撃対象から除外しました。

トランプ大統領は7日、自身のSNSに『今夜一つの文明が滅び、二度と復活することはないだろう。起きてほしくないが、おそらくそうなるだろう』と投稿しました。

イランに圧力をかけ譲歩を迫る意図とみられ、投稿では『今夜世界の長く複雑な歴史の中で最も重要な瞬間の一つを迎える』とし、『1979年のイスラム革命以降の搾取、腐敗、死がついに終わる』とも主張しています。

トランプ大統領のこの言葉選びなんですけれども、なんだか物騒な感じがしますけれどもねえ」

森永康平「そうですね。この発言が投稿された時に、海外での反応とかも私見てたんですけれども、具体的なことは何も言ってないんですが、言っている表現からすると、もしかして核兵器を使うんじゃないかとかですね、そういう連想をしてしまいますよね、文明が滅びるという発言ですから。それか、または強力な爆撃をするんじゃないかと。

ただ一方でですね、これだけ激しい言葉を使うっていうのはトランプさん流のディールの進め方、最大限の脅しをかけて相手から譲歩させると。

SNSのリアクションなんか見てもそうですけど、やっぱり核を使うんじゃないかとか、爆撃されるんじゃないかっていう脅しを具体的な表現をしないままにするんだったら、この発言っていうのはまさにそういうものですから。

でもこれ、裏を返して考えれば、もうこれだけ激しいこと言わないと交渉の場に引きずり出せないぐらいアメリカ側が追い込まれてるというね、この追い込まれてるっていうのは別にアメリカが戦争で武力的に負けているって話ではなくて、早くも泥沼化の様相を呈してきているので、アメリカ国内でも反戦ムード・厭戦ムード。そして世界的にも『トランプさんのやり方はどうなんだ？』というような世論というかね、国際的なものがちょっと出来上がっている。

そんな中でトランプさんも自分に残された時間がそんなに無い、つまりそれは大統領中間選挙がありますから、そういう意味で言うと5月にそもそも米中の首脳会談もあるし、そこまでになんとかってなってしまうと、もう残された期間が1ヶ月っていうところでの焦りみたいなのもちょっと感じますよね」

寺島「今、森永さんのお話を聞きまして、なるほどと。よろしくない言葉でありますが喧嘩の時にね、よく『ぶっ殺すぞ！』っていう言葉を使いますよね。最大限の威嚇ですもんね」

森永「そうですね。でも実際にはそんなこと、やらないじゃないですか、たかだか喧嘩ぐらいでね。

だからそれぐらい激しい言葉を使わないと、逆に言うともう相手を交渉の場に引きずり出せないぐらい追い込まれているっていう見方の方が正しいのかと思いますよね」

寺島「イランは徹底抗戦の構えを崩していません。

イラン国営通信は6日、アメリカの戦闘終結案に対し、イランが一時停戦を拒否し、恒久的な戦闘終結を求める回答を仲介国パキスタンに提出したと報じていました。

回答は10の項目で構成され、『中東全域での紛争の終結』『ホルムズ海峡の安全航行の基準作り』『制裁解除』も含まれていると言います。

事態はまだ混沌としていると。これは世界中が一刻も早く停戦に至ってもらいたいと思えば、一つなんですけどもね」

森永「そうですね。やはりもう今原油価格が110ドルまで来てしまっていて、ここからさらに上がる可能性は否定できないわけですね。

本日も夜中でしたけども117ドルぐらいまで上がってたわけですから、そうなってくると120ドルっていうのも見えてきましたし、戦争自体がそもそも良くないことだって当たり前の話はあるんですけども、それは別に考えても経済的なダメージっていうのが各国かなり厳しくなってくるんじゃないかなと。

最もその煽りを食らうのがやはり中東依存度の高い日本なのは間違いないわけですから、やっぱりね、戦争が良くないっていう話とはまた別の経済的な観点から見ても、一刻も早く終わってほしいなっていうのはありますよね」