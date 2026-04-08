渋野日向子が今季日本ツアー初出場 竹田麗央、小祝さくらと初日同組
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 事前情報◇8日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアー第6戦が埼玉県の石坂ゴルフ倶楽部で開催される。10日（金）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ
今週は米国女子ツアーがオープンウィークのため、米国を主戦場とする日本勢が多数参戦。今季初出場の渋野日向子は、竹田麗央、小祝さくらとの注目グループに組み込まれた。午前9時50分に1番からティオフを迎える。岩井明愛・千怜姉妹は昨季の年間女王・佐久間朱莉と同組で、午前10時にティオフ。昨年覇者の安田祐香は2週連続優勝を狙う高橋彩華、菅楓華と同組になった。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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〈連続写真〉前傾が浅くなった 渋野日向子の最新ドライバースイング
1位は8000万円超え 国内女子賞金ランキング
いよいよ開幕！ マスターズの組み合わせ＆スタート時間
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