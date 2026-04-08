「1番・指名打者」で先発出場

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の第3打席では、捕手が一塁へ送球した際に、捕手の右手が大谷の左腕付近に当たるアクシデントが発生。場内がざわついた。

3-0とリードした5回、無死一塁の第3打席だった。バレンズエラがやや飛び出した一塁走者のフリーランドを刺そうと、一塁へ強烈なスローイングをした。すると、その右手が打席にいた大谷にぶつかった。送球も顔に当たりそうな危ない場面でもあった。

大谷も腕を気にするような素振りを見せ、トレーナーらが駆け付けて様子を見守った。その後もプレーは続行。右飛に終わり、ベンチでは笑顔を見せる場面もあったが、左腕を揉んで状態を確認する一幕もあった。この試合では第1打席で四球を選び、出塁記録を42試合連続に更新。第2打席では適時打を放った。

大谷は開幕から6試合連続ノーアーチで長打も打点もゼロだったが、3日（同4日）のナショナルズ戦で今季1号を放つと、一気にギアを上げた。開幕10試合を終えて打率.282、3本塁打7打点、出塁率.388、OPS.926。また、投手としては9日（同10日）のブルージェイズ戦で今季2度目となる先発登板が予定されている。（Full-Count編集部）