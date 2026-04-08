きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って伸び悩む動きも出ているものの、１．３２６５ドル付近での底堅い値動きが続いている。一方、ポンド円は力強い動きとなり、２１２円台に迫る展開を見せている。



投資家は、エネルギー価格上昇がインフレリスクを高めているため、今後数カ月で英中銀が利上げするとの予想を強めている。中東紛争がエネルギー価格を押し上げており、エネルギー主導のインフレが英中銀に利上げを促すとの懸念が高まっている。



短期金融市場によると、９月までに２回の利上げを完全に織り込んでいる。先週時点では１回の利上げと９月までに２回目の利上げが実施される確率が８０％だった。



GBP/USD 1.3263 GBP/JPY 211.94 EUR/GBP 0.8730



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト