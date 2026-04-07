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01.DIE HAPPILY
02.SSS
03.MAISIE
04.SO DREAMY
05.HONEY
06.FLOWER
07.NOSTALGIC
08.TATTOO
09.FINAL PIECE
10.DEFEAT
11.FADING OUT
12.SMILING
13.EVERGREEN
14.THE ABYSS
15.RED SWAN
16.BREAKING DAWN
17.Ì´¸¸
18.LAST SONG
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01.DIE HAPPILY
02.SSS
03.MAISIE
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05.HONEY
06.GLAMOROUS SKY
07.NOSTALGIC
08.TATTOO
09.FINAL PIECE
10.DEFEAT
11.FADING OUT
12.SMILING
13.EVERGREEN
14.THE ABYSS
15.RED SWAN
16.BREAKING DAWN
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01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
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05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
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08.NOSTALGIC
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01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
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