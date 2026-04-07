元横綱・花田虎上氏の妻、ハワイでの家族4ショット披露「理想の夫婦」「お子さん大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/07】元横綱でタレント、スポーツキャスターとして活動する花田虎上氏の妻・花田倉実さんが4月6日、自身のInstagramを更新。ハワイでの家族旅行ショットを公開し、話題となっている。
【写真】55歳元横綱の妻「お子さん大きくなってる」ハワイでの家族旅行ショット
4月2日より連日ハワイ旅行の写真を投稿している倉実さん。「ハワイに来れるのは次はいつかな？ しばらくお預けになりそうなので しっかり目に焼き付けて 記録にも残しておこうと思います」とつづり、ハワイでの最終日の写真を複数枚投稿。夫婦の2ショットや食事の様子、家族4人でのピースサインを決めた自撮り写真などを公開している。また「お天気に恵まれて本当に良かった」「パパ今回も連れて来てくれてありがとう また明日から頑張れそうです！」と投稿を結んでいる。
この投稿にファンからは「理想の夫婦」「素敵な家族」「みんな楽しそう」「お子さん大きくなってる」などと反響が寄せられている。
虎上氏は前妻のMieko（元・花田美恵子）と1994年に結婚。4人の子供を授かった後2007年に離婚。翌年に9歳年下の倉実さんと再婚し、2女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】55歳元横綱の妻「お子さん大きくなってる」ハワイでの家族旅行ショット
◆花田倉実さん、家族ショットを披露
4月2日より連日ハワイ旅行の写真を投稿している倉実さん。「ハワイに来れるのは次はいつかな？ しばらくお預けになりそうなので しっかり目に焼き付けて 記録にも残しておこうと思います」とつづり、ハワイでの最終日の写真を複数枚投稿。夫婦の2ショットや食事の様子、家族4人でのピースサインを決めた自撮り写真などを公開している。また「お天気に恵まれて本当に良かった」「パパ今回も連れて来てくれてありがとう また明日から頑張れそうです！」と投稿を結んでいる。
◆花田倉実さんの投稿に反響
この投稿にファンからは「理想の夫婦」「素敵な家族」「みんな楽しそう」「お子さん大きくなってる」などと反響が寄せられている。
虎上氏は前妻のMieko（元・花田美恵子）と1994年に結婚。4人の子供を授かった後2007年に離婚。翌年に9歳年下の倉実さんと再婚し、2女が誕生している。（modelpress編集部）
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