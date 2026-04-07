『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』デジタル配信開始 8分の無料プレビュー公開
昨年12月に公開された映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のデジタル配信（購入）が本日（7日）よりスタート。これを記念して本編から約8分の無料プレビュー映像が公開された。
【動画】『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』無料プレビュー
本作は、ジェームズ・キャメロン監督が手がける大ヒットシリーズの最新作。「第98回アカデミー賞」では視覚効果賞を受賞するなど、革新的な映像表現が高く評価されている。
公開されたプレビュー映像では、主人公ジェイク一家が“マンクワン族（アッシュ族）”と遭遇するシーンを収録。人間の青年スパイダーを連れたジェイク一家がパンドラの遊牧民たちとの旅を始めて間もなく、マンクワン族の盗賊に襲撃され、突然の空中戦になすすべなく墜落する遊牧民たちと負けじと抵抗するジェイクたちの姿が描かれる。圧倒的な映像美とスリリングなアクションが詰まった、物語の幕開けを飾るシーンとなっている。
シリーズは、2009年公開の『アバター』が世界歴代興行収入1位を記録し、続く『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）も歴代3位にランクイン。累計興行収入は60億ドルを突破し、映画史上最大級の3部作としてその存在感を示している。さらにキャメロン監督は、自身の作品で4作連続となる興行収入10億ドル突破という前人未到の記録を打ち立てた。
今回のデジタル配信版には、3時間半を超えるボーナス・コンテンツも収録。メイキング映像やキャスト・スタッフのインタビューを通して、革新的な撮影技術や制作の舞台裏に迫る内容となっている（※ボーナス・コンテンツの取り扱いは、配信サービスによって異なる）。
【動画】『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』無料プレビュー
本作は、ジェームズ・キャメロン監督が手がける大ヒットシリーズの最新作。「第98回アカデミー賞」では視覚効果賞を受賞するなど、革新的な映像表現が高く評価されている。
公開されたプレビュー映像では、主人公ジェイク一家が“マンクワン族（アッシュ族）”と遭遇するシーンを収録。人間の青年スパイダーを連れたジェイク一家がパンドラの遊牧民たちとの旅を始めて間もなく、マンクワン族の盗賊に襲撃され、突然の空中戦になすすべなく墜落する遊牧民たちと負けじと抵抗するジェイクたちの姿が描かれる。圧倒的な映像美とスリリングなアクションが詰まった、物語の幕開けを飾るシーンとなっている。
今回のデジタル配信版には、3時間半を超えるボーナス・コンテンツも収録。メイキング映像やキャスト・スタッフのインタビューを通して、革新的な撮影技術や制作の舞台裏に迫る内容となっている（※ボーナス・コンテンツの取り扱いは、配信サービスによって異なる）。