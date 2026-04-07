友人のハワイ挙式に招待されましたが、旅費についての案内がありません。海外挙式の場合、旅費は一般的に自己負担なのでしょうか？

最近の結婚式事情

株式会社リクルートのブライダル総研が実施した、「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、披露宴・ウエディングパーティーの招待客人数の平均は52.0人で、挙式を含めた総額の平均は343万9000円となっています。

また、新郎新婦が受け取るご祝儀の総額は、平均205万6000円となっています。挙式や披露宴などウエディングパーティーにおける、新郎新婦の自己負担額の平均は161万3000円です。

最近では、結婚式の方法も多様化しています。披露宴とウエディングパーティーを行い二部制にする方法、海外挙式をする方法、費用を抑えてフォトウエディングを行い、その後家族のみで食事をする方法など、夫婦の予算や考え方に合わせて、さまざまなスタイルがあるようです。



海外挙式の費用負担例

では、友人から海外挙式に招待された場合、旅費などの費用はどのように負担するのか確認していきましょう。

旅費やホテル代は、新郎新婦が全額負担するケース、ゲストが全額負担する代わりにご祝儀がなしになるケース、新郎新婦がお車代としてゲストにお金を渡し、残りをゲストが自己負担するケースなど、さまざまなケースがあります。

ハワイなど、海外で挙式する場合は、ゲスト自身も仕事なども休まなければならないので、新郎新婦が正式な招待をする前に、ゲストに招待の打診を行うのが一般的です。その際に、新郎新婦に費用負担はどうなるのか、確認しておくと安心です。

もしも、タイトルのように、正式な招待が来ても、費用負担について書かれていない場合は、直接新郎新婦に連絡して、旅費はどうなるのか明確にしておきましょう。それにより、後から支払いでトラブルになるのを避けることができます。



海外挙式への参加を断る際には？

どんなに仲がよい友人でも、海外挙式に参加するのは難しいケースもあるでしょう。その際には、あいまいな返事をするのではなく、新郎新婦に事情を説明し、明確に欠席する旨を伝えることが大切です。欠席を伝える前に、海外挙式への参加を断る場合の注意点を確認しておきましょう。



・新郎新婦に参加できない理由を説明する（スケジュールが合わないなど）

・欠席連絡を早めに行う

・参加できない代わりに、別の機会にお祝いの場を設ける（ランチに誘うなど）

・挙式に手紙やプレゼントを贈るなど、お祝いの気持ちを伝える

ゲストの人数について、海外挙式は、国内挙式に比べて少なくなりがちです。そのようななかで、海外挙式に招待してくれたということは、仲がよい特別な友人であるケースが多いでしょう。結婚後も、長く友人関係が続くと考えられます。

そのため、やむを得ず海外挙式に参加できない場合は、別の機会に食事をしたりプレゼントを贈ったりするなどして、ぜひ誠意を見せてお祝いをしてあげるとよいでしょう。



まとめ

最近では結婚式のスタイルが多様化しており、新郎新婦とゲストの費用負担のあり方もさまざまです。海外挙式の費用についても、ゲストの自己負担となるケース、新郎新婦が一部または全額を負担するケースなどがあります。

費用負担はあいまいにせず、案内に記載がない場合は新郎新婦に直接確認するなど明確にしたうえで、結婚式に参加するかどうかを判断するとよいでしょう。



出典

株式会社リクルート ブライダル総研 ゼクシィ結婚トレンド調査2024

執筆者 : 下中英恵

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者