阪神は６日、甲子園で投手指名練習を行い、茨木秀俊投手（２１）が９日のヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発する見込みとなった。センバツに出場した母校・帝京長岡（新潟）の試合を現地観戦。後輩たちの勇姿からもらった刺激を胸に、高卒４年目の右腕がまっさらな聖地のマウンドに立つ。

藤川監督が５日の広島戦（マツダ）後に示唆した先発ローテの再編。白羽の矢が立ったのは２１歳の若武者・茨木だった。ただ「普通にいつも通りやるだけかなと思います」と本人が気負うそぶりを見せないのは「全ての面でちょっとずつレベルアップしている」と成長を実感しているからだ。

昨年９月２１日・ヤクルト戦（神宮）で中継ぎとしてプロ初登板。同２７日の中日戦（甲子園）でも中継ぎ登板し“聖地デビュー”も経験した。「あの２登板は本当に大きかった。どういう成長をしたいかという目標が上がった」と回想。今春初の対外試合となった２月８日の練習試合・日本ハム戦（名護）で先発を託され好投するなど、１軍での経験を成長につなげてきた。

そして、もう一つ大きな刺激を受けた。母校の帝京長岡がセンバツに出場。春夏通じて初の甲子園は初戦で敗れたものの「本当に刺激をもらいましたし、自分も頑張ろうと思えた試合でした」と、スタンドから観戦していた茨木の心には火がついた。

その６日後、３月２９日のファーム・広島戦（ＳＧＬ）で先発し、６回１／３を４安打１失点。試合後の平田２軍監督から「素晴らしかった。今年課題にしていた直球の力、コントロール、全部良かった」と賛辞を引き出す好投を見せた。今季はファーム公式戦で２試合に先発し、計９回１／３をわずか１失点、防御率０・９６の数字を残している。

「今は良い感じで投げられている」と表情には手応えと自信がにじむ。目指すは当然、プロ初先発にしてプロ初勝利。「（初勝利への思いは）ありますね」。後輩たちの勇姿の余韻が残る聖地で、今度は先輩が大きな一歩を刻む。