ロッテの「クーリッシュ」公式「X」アカウントが、あんぱんに“飲むアイス”「クーリッシュ」を流し込んだ「あんぱんクーリッシュ」を紹介。投稿は約75万回表示され、約9000件の「いいね」を集めて注目されています。

【画像】やば…大胆ッ！ コチラが《あんぱんクーリッシュ》です！ めちゃおいしそう！！

ロッテ公式「後悔はさせません！」

公式アカウントは、「『あんぱんクーリッシュ』やったことありますか〜？」と呼びかけ、「相性抜群なので、ぜひ1度試してみてください。後悔はさせません！」とコメント。あんぱんに「クーリッシュ バニラ」を大胆に突き刺し、流し込む様子を写した写真を投稿しました。

X上では、「絵面がすごすぎる（笑）」「もう写真のインパクトが…確かにおいしそうだけども！やります！」「これ合法なんですか？」「これは違法です（今度やります）」「絶対おいしそう」「手を汚さずパンにアイス入れられるの最高」「ひんやりして甘そう」と、写真のインパクトに驚きつつ、「試したい」という声が多数上がりました。

また、すでに試したことがある人からは「やってみたらめちゃおいしかった！」というコメントが寄せられています。