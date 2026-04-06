【ひらがなクイズ】漢字の読みやおいしい保存食に共通する「ひらがな2文字」は？ 1分以内で挑戦しよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、スキルアップのための活動や、香り豊かな保存食、そして学校で習った漢字の知識に関連した言葉が登場します。全問正解を目指して、頭の体操をスタートしましょう！
□□れん
□□せい
□□よみ
ヒント：お酒のおつまみとしても人気のスモーク料理や、漢字の「音読み」と対になる読み方を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「くん」を入れると、次のようになります。
くんれん（訓練）
くんせい（燻製）
くんよみ（訓読み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、学習からグルメまで幅広いジャンルの言葉がヒントになりました。日常生活で目にする漢字や食べ物を、パズルのピースのように当てはめていく感覚が、脳の活性化にはとても効果的ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、スキルアップのための活動や、香り豊かな保存食、そして学校で習った漢字の知識に関連した言葉が登場します。全問正解を目指して、頭の体操をスタートしましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□せい
□□よみ
ヒント：お酒のおつまみとしても人気のスモーク料理や、漢字の「音読み」と対になる読み方を思い出してみてください。
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正解：くん正解は「くん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「くん」を入れると、次のようになります。
くんれん（訓練）
くんせい（燻製）
くんよみ（訓読み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、学習からグルメまで幅広いジャンルの言葉がヒントになりました。日常生活で目にする漢字や食べ物を、パズルのピースのように当てはめていく感覚が、脳の活性化にはとても効果的ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)