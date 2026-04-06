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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、『【完全攻略】リニューアル5000p登場 dカードあらかじめリボキャンペーンが激ﾔﾊﾞ』と題した動画を公開した。動画では、dカードの「こえたらリボ」を設定および利用して5000ポイントを獲得するキャンペーンについて、手数料を一切かけずに攻略する方法を解説している。



今回のキャンペーンは、毎月の支払額を3万円以下に設定し、期間内に合計5万円以上のショッピング利用をすることが条件となる。リボ払いによる手数料の発生が懸念されるが、ネコ山は「今回は手数料かからないです」と断言。dカードの締め日が毎月15日であることを活用し、15日までに2万5000円、16日以降に2万5000円と分けてチャージや決済を行うことで、各月の請求額を3万円以下に抑え、リボ払いを回避する具体的な手順を提示した。



一方で、本キャンペーンの対象外となる厳しい条件についても詳しく言及している。特定のカード番号を持つユーザーや、過去のキャンペーン適用者だけでなく、「過去に一度でも『こえたらリボ』を設定されていた場合は対象外」となる点に強い注意を促した。また、「こえたらリボ」はWeb上で解除できず、専用ダイヤルへの電話手続きが必要となる仕様について触れ、ポイント付与後に設定金額をカードの限度額まで引き上げることで実質1回払いにする自衛策を推奨している。



動画の終盤では、視聴者からの質問に答える形で、楽天銀行「ハッピープログラム」のランク上げ手法も紹介された。第一生命支店などの提携口座を活用した自動入金設定の有用性を説き、日々のポイ活を効率化するテクニックを披露している。



リボ払いというリスクを伴う仕組みも、正確な知識と適切な設定により安全なポイント獲得に活用できることが示された。本キャンペーンに挑戦する際は、事前に自身の利用履歴やカードの仕様を十分に確認してほしい。