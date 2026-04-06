カプセルシャカシャカチャーム全26種！セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」
セガ フェイブから「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新作カプセルトイが登場。
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャームVol.1〜3」が3カ月連続で展開されます☆
セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャームVol.1〜3」
価格：1回 500円（税込）
発売予定時期：
・プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャーム Vol.1：2026年4月下旬
・プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャーム Vol.2：2026年5月下旬
・プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャーム Vol.3：2026年6月下旬
※諸般の事情により発売時期が変更になる可能性があります
サイズ：全長約4×5cm
種類：Vol.1 全8種／Vol.2 全8種／Vol.3 全10種
設置場所：全国のカプセルトイコーナー
セガ フェイブが展開する「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」グッズに、新作のカプセルトイが登場。
2026年4月下旬から3カ月連続で「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャームVol.1〜3」が展開されます。
ラインナップはVol.1 全8種、Vol.2 全8種、Vol.3 全10種の全26種類。
第1弾は「Leo/need」と「Vivid BAD SQUAD」、第2弾は「MORE MORE JUMP!」と「ワンダーランズ×ショウタイム」、第3弾には「バーチャル・シンガー」と「25時、ナイトコードで。」が展開されます。
キャラクターそれぞれのイラストが描かれたビニールの中でアクリルがシャカシャカ揺れて楽しいグッズです☆
バーチャル・シンガーと各ユニットメンバーをデザインしたかわいいカプセルトイ。
2026年4月下旬より順次展開される、セガ フェイブ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク カプセルシャカシャカチャームVol.1〜3」の紹介でした☆
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