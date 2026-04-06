富士フイルム株式会社は、ハービー・山口写真展「HOPE 2026 ～シャッターを切ったとき、幸せだった。～」を6月26日（金）からフジフイルム スクエアで開催する。

幼少期に患った病を克服した経験から、「生きる希望」をテーマに50年以上にわたり写真を撮り続けてきた写真家・ハービー・山口氏の展覧会。

本展では、1970年代に撮影された「二十歳の憧憬」や、23歳の時にロンドンに渡った後の初期作のビンテージプリントから最新作まで約80点を展示。また、撮影時のエピソードやメッセージを作品に添えて展示するコーナーも設けられる。

会期中の7月5日（日）にはトークイベントも開催される。事前予約制。

開催期間

2026年6月26日（金）～7月16日（木）

開館時間

10時00分～19時00分

※最終日は14時00分まで、入館は閉館10分前まで

※会期中無休

会場

フジフイルム スクエア（FUJIFILM SQUARE）

FUJIFILM PHOTO SALON Space1 / 2 / 3 / MINI GALLERY

入館料

無料

写真展開催記念トークイベント

日時

2026年7月5日（日）13時00分～14時30分

会場

フジフイルム スクエア 2階特設会場（座席あり）

出演

ハービー・山口氏、村上仁一氏（合同会社PCT・雑誌『写真』編集長）

参加費

無料

申込方法

フジフイルム スクエア ウェブサイトの申込フォームまたは電話での事前予約制。6月1日（月）10時00分より受付開始予定。

出展者プロフィール

ハービー・山口（ハービー・やまぐち）

1950年東京都出身。中学2年生で写真部に入る。大学卒業後23歳でロンドンに渡り、10年間在住、劇団の役者をする一方、写真活動に励む。折からのパンクロックのムーブメントの中、ミュージシャンのポートレートが高く評価された。幼年期に患った病歴の末、写真のテーマを「生きる希望」とし人物を撮り続けている。写真の活動に加え、エッセイの執筆、ラジオのパーソナリティー、ギタリスト布袋寅泰に歌詞を提供するほか、テレビ番組「徹子の部屋」に出演するなど幅広い年代層から支持されている。2011年度日本写真協会賞作家賞受賞。大阪芸術大学客員教授、九州産業大学客員教授を経て現在は日本写真芸術専門学校校長を務めている。作家名の「ハービー」は、敬愛するジャズフルート奏者ハービー・マンに由来する。