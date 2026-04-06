ジャングルポケットの太田博久とおたけが５日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、元メンバーの斉藤慎二の一件後、初のライブでの対応が炎上してしまったことを嘆いた。

この日は「今年が大事芸人２０２６」で該当芸人が集合。その中でジャングルポケットが登場し「バンドで言うところのボーカルがいなくなったというのが一番の珍プレー」と切り出した。

斉藤がロケバス内での女性とのトラブルが発覚後、最初のライブで「外にすごい報道陣が来てますとなった。ええ！となって、とにかく対応しないで車に乗って下さいと。何を言っていいか、ダメかが分からないので、すぐに車に乗って下さいといわれた」と当然、ライブ会場に報道陣が殺到。

太田は外に出ると「あまりにもすごい人がいて、一言下さいって言われて、一応お辞儀をして『来て頂いたが僕らも分かってない状態なんで』と言った」ものの、おたけは事務所の人から「すぐに（車に）乗って下さい」と言われ「言われたとおりにパッと（車に乗って）帰った」ところ…。

「次の日にネットニュースになってて、『太田は一礼し帰っていった、一方のおたけは報道陣をギロリとにらみ…』と。会社から言われた通りのことをやったのに叩かれた」と苦笑。そしてＭＣ席の蛍原徹へ「蛍原さん的には気持ち、結構分かるのでは」と水を向け、蛍原も苦笑い。「いやいや、ある種、気持ちは分かるから」と返していた。