FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4の大敗を喫し、大会から姿を消したリヴァプール。インターナショナルウィーク前のブライトン戦も1-2と敗れており、よくない流れが続いている。



キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクは、FA杯では一部のチームメイトが「諦めたように見えた」と懸念、試合後に選手たちで緊急会議をしたと明かした。『THE Sun』が伝えている。





「どうすれば状況を好転させられるか考えているところだ。シーズンのほぼ75％をこの状況で過ごしてきた。これは受け入れがたいことであり、誰もが自分自身を見つめ直さなければならない」「ロッカールームで話し合ったが、これは僕たちの責任だ。ファンは僕たちを応援するために来てくれたのに、特に後半のプレイぶりについては、ただただ謝るしかない。精神的に非常に厳しいシーズンになった。僕らは自分たち自身を失望させ、監督を失望させ、ファンを失望させてしまった」FA杯に敗れたことで今季15敗目となり、18敗を記録したブレンダン・ロジャーズ時代以来最悪の数字となってしまっているリヴァプール。今週はCLベスト8でパリ・サンジェルマンとの対決が控えている。ファン・ダイクは「またしても厳しい戦いになるだろう。今シーズンを成功させたいなら、次の3試合で何か特別なことを成し遂げなければならない」と語った。