「恐怖だろ」大石昌良、サイン会に来た“完コピオタク”を紹介し反響「どっちが本物か一瞬バグりましたw」
シンガーソングライターの大石昌良さんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイン会に来た「完コピオタク」とのツーショット写真を公開しました。
【写真】大石昌良と“完コピオタク”のツーショット
2人ともグレーのスーツジャケットにパーカー、グレーのワイドパンツという組み合わせで、眼鏡を掛けた黒髪という外見も非常によく似ており、どちらが大石さんなのか判断が難しいほどです。
コメントでは「オオオーイシマサヨシやんけ」「右がオーイシマサヨシさんですね？」「なんなら右の方がオーラあるまである」「靴だけ2Pカラーだ…」「鏡合わせかと思うレベルの完成度で、どっちが本物か一瞬バグりましたw 愛が重すぎて、もはや二人でユニット組めるレベルのクオリティですね」などの声が寄せられています。
ファンがサイン会当日の大石さんの私服を的中させてコーディネートを完コピしていたことが明かされ、さらに話題となりました。この投稿にも「衣装ピタ当ては恐怖だろ」「やはり身長だけは真似できないですねw」などのコメントが寄せられています。大石さんの今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】大石昌良と“完コピオタク”のツーショット
「愛が重すぎて」大石さんは「【ご精査ください】 ←オーイシマサヨシ サイン会に来た完コピオタク→」とつづり、写真を1枚載せています。ポニーキャニオンのロゴが並ぶバックパネルの前に、大石さんと来場したファンが並んで立つツーショットです。
コメントでは「オオオーイシマサヨシやんけ」「右がオーイシマサヨシさんですね？」「なんなら右の方がオーラあるまである」「靴だけ2Pカラーだ…」「鏡合わせかと思うレベルの完成度で、どっちが本物か一瞬バグりましたw 愛が重すぎて、もはや二人でユニット組めるレベルのクオリティですね」などの声が寄せられています。
「私服だよ当ててくるよ怖いよ」5日には、あるユーザーからの「これサイン会当日に着てくる服が分かってるってどういうこと？？それともオーイシさんはいつもこの衣装なの？」というポストへの返信として「私服だよ当ててくるよ怖いよ」と投稿した大石さん。
ファンがサイン会当日の大石さんの私服を的中させてコーディネートを完コピしていたことが明かされ、さらに話題となりました。この投稿にも「衣装ピタ当ては恐怖だろ」「やはり身長だけは真似できないですねw」などのコメントが寄せられています。大石さんの今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)