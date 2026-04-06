シンガーソングライターの大石昌良さんは4月4日、自身のXを更新。サイン会に来た「完コピオタク」とのツーショットを公開し、そっくりすぎるとファンの間で大きな話題を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大石昌良さん公式Xより）

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シンガーソングライターの大石昌良さんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイン会に来た「完コピオタク」とのツーショット写真を公開しました。

【写真】大石昌良と“完コピオタク”のツーショット

「愛が重すぎて」

大石さんは「【ご精査ください】　←オーイシマサヨシ　サイン会に来た完コピオタク→」とつづり、写真を1枚載せています。ポニーキャニオンのロゴが並ぶバックパネルの前に、大石さんと来場したファンが並んで立つツーショットです。

2人ともグレーのスーツジャケットにパーカー、グレーのワイドパンツという組み合わせで、眼鏡を掛けた黒髪という外見も非常によく似ており、どちらが大石さんなのか判断が難しいほどです。

コメントでは「オオオーイシマサヨシやんけ」「右がオーイシマサヨシさんですね？」「なんなら右の方がオーラあるまである」「靴だけ2Pカラーだ…」「鏡合わせかと思うレベルの完成度で、どっちが本物か一瞬バグりましたw　愛が重すぎて、もはや二人でユニット組めるレベルのクオリティですね」などの声が寄せられています。

「私服だよ当ててくるよ怖いよ」

5日には、あるユーザーからの「これサイン会当日に着てくる服が分かってるってどういうこと？？それともオーイシさんはいつもこの衣装なの？」というポストへの返信として「私服だよ当ててくるよ怖いよ」と投稿した大石さん。

ファンがサイン会当日の大石さんの私服を的中させてコーディネートを完コピしていたことが明かされ、さらに話題となりました。この投稿にも「衣装ピタ当ては恐怖だろ」「やはり身長だけは真似できないですねw」などのコメントが寄せられています。大石さんの今後の投稿も楽しみですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)