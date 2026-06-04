現在服役中の人気ラッパーのショーン・“ディディ”・コムズに、有名人の広報担当に対する新たな性的暴行容疑が浮上している。売春目的の移送に関する2件の罪で有罪評決を受け、50カ月の実刑禁固刑が言い渡されているディディだが、2020年に発生したという事件を25年7月に音楽プロデューサーでもあるジョナサン・ヘイ氏が届け出た件に関し、刑事起訴の是非を判断するための審査が現在行われているとデイ