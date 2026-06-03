HKT48が3日、公式サイトで専用劇場の移転を発表した。今年秋、現在のみずほPayPayドーム福岡に隣接する「BOSS E・ZO FUKUOKA」から博多・中洲エリアの「010 BUILDING」内へ移転、開業する。発表では「本日の劇場公演にて発表させていただきました」とした上で「HKT48は結成15周年という節目を迎えるにあたり、専用劇場の移転を決定いたしました」と報告。詳細については「現在営業しております『BOSS E・ZO FUKUOKA 1F』での営業は