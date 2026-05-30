ロックバンド「Mr.Children」が30日に開催した公演を、途中で中止したことを発表しました。【映像】Mr.Children 大阪公演を途中で中止「Mr.Children」はこの日、全国ツアーの大阪城ホール公演を行っていましたが、ボーカル・桜井和寿さんの風邪による体調不良により、公演を中断したということです。31日に予定していた大阪公演についてはすでに中止を発表しています。公式サイトでは、「公演を楽しみにお待ちいただいてお