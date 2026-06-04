ザ・ビートルズのポール・マッカートニー（83）が、ザ・ローリング・ストーンズの新作への参加を依頼され、歓喜した心境を語った。ポールは、ザ・ビートルズとしてかつてチャートでライバル関係にあったストーンズの新作「フォーリン・タングズ」に参加。2023年のアルバム「ハックニー・ダイアモンズ」の収録曲「バイト・マイ・ヘッド・オフ」でもベ&#