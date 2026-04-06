MAZZELデビュー日に『DayDay. SUPER LIVE』出演決定

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MAZZELが、『DayDay. SUPER LIVE』に出演することが決定した。

■MAZZELはDay3に出演

日本テレビ系 朝の情報番組 『DayDay.』 が届ける音楽ライブイベントが、3年目となる2026年も開催。2026年はなんと日本武道館で3days開催となる。

そして、出演アーティスト解禁第3弾として今回追加発表されたアーティストは、4月6日の『DayDay.』でも生パフォーマンスを披露したMAZZEL。

圧倒的なダンススキルと豊かな歌唱力を兼ね備え、常に高い音楽性を提示する実力派でありながら、メンバーそれぞれの異なるバックボーンが融合した「8つの鮮やかな個性」が魅力のMAZZEL。彼らは、記念すべきグループのデビュー日である5月17日に出演する。

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Banquet』

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

■イベント情報

『DayDay. SUPER LIVE』

05/15（金）～05/17（日） 東京・日本武道館

Day1（05/15）：アイナ・ジ・エンド WEST. 東京スカパラダイスオーケストラ BUDDiiS ふみの

Day2（05/16） ：aoen 岩田剛典 THE RAMPAGE CIRRA 超特急

Day3（05/17）：&TEAM クレイジーウォウウォ!! s**t kingz FANTASTICS MAZZEL

※五十音順

■関連リンク

イベントサイト

https://dayday-live.jp/

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/

■【画像】『DayDay. SUPER LIVE』ロゴ