MAZZELデビュー日に『DayDay. SUPER LIVE』出演決定
MAZZELが、『DayDay. SUPER LIVE』に出演することが決定した。
■MAZZELはDay3に出演
日本テレビ系 朝の情報番組 『DayDay.』 が届ける音楽ライブイベントが、3年目となる2026年も開催。2026年はなんと日本武道館で3days開催となる。
そして、出演アーティスト解禁第3弾として今回追加発表されたアーティストは、4月6日の『DayDay.』でも生パフォーマンスを披露したMAZZEL。
圧倒的なダンススキルと豊かな歌唱力を兼ね備え、常に高い音楽性を提示する実力派でありながら、メンバーそれぞれの異なるバックボーンが融合した「8つの鮮やかな個性」が魅力のMAZZEL。彼らは、記念すべきグループのデビュー日である5月17日に出演する。
■リリース情報
2026.04.06 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Banquet』
2026.04.08 ON SALE
ALBUM『Banquet』
■イベント情報
『DayDay. SUPER LIVE』
05/15（金）～05/17（日） 東京・日本武道館
Day1（05/15）：アイナ・ジ・エンド WEST. 東京スカパラダイスオーケストラ BUDDiiS ふみの
Day2（05/16） ：aoen 岩田剛典 THE RAMPAGE CIRRA 超特急
Day3（05/17）：&TEAM クレイジーウォウウォ!! s**t kingz FANTASTICS MAZZEL
※五十音順
■関連リンク
イベントサイト
https://dayday-live.jp/
MAZZEL OFFICIAL SITE
https://mazzel.tokyo/