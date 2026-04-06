MAZZELデビュー日に『DayDay. SUPER LIVE』出演決定

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELが、『DayDay. SUPER LIVE』に出演することが決定した。

■MAZZELはDay3に出演

日本テレビ系 朝の情報番組 『DayDay.』 が届ける音楽ライブイベントが、3年目となる2026年も開催。2026年はなんと日本武道館で3days開催となる。

そして、出演アーティスト解禁第3弾として今回追加発表されたアーティストは、4月6日の『DayDay.』でも生パフォーマンスを披露したMAZZEL。

圧倒的なダンススキルと豊かな歌唱力を兼ね備え、常に高い音楽性を提示する実力派でありながら、メンバーそれぞれの異なるバックボーンが融合した「8つの鮮やかな個性」が魅力のMAZZEL。彼らは、記念すべきグループのデビュー日である5月17日に出演する。

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Banquet』

2026.04.08 ON SALE
ALBUM『Banquet』

■イベント情報

『DayDay. SUPER LIVE』
05/15（金）～05/17（日） 東京・日本武道館
Day1（05/15）：アイナ・ジ・エンド　WEST.　東京スカパラダイスオーケストラ　BUDDiiS　ふみの
Day2（05/16） ：aoen　岩田剛典　THE RAMPAGE　CIRRA　超特急
Day3（05/17）：&TEAM　クレイジーウォウウォ!!　s**t kingz　FANTASTICS　MAZZEL
※五十音順

■関連リンク

イベントサイト
https://dayday-live.jp/

MAZZEL OFFICIAL SITE
https://mazzel.tokyo/

■【画像】『DayDay. SUPER LIVE』ロゴ