日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3303（+48.0　+1.47%）
ホンダ　1285（+16　+1.26%）
三菱ＵＦＪ　2789（+27.5　+1.00%）
みずほＦＧ　6511（+43　+0.66%）
三井住友ＦＧ　5434（+61　+1.14%）
東京海上　7406（+163　+2.25%）
ＮＴＴ　158（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2710（-35　-1.28%）
ソフトバンク　215（-3.8　-1.74%）
伊藤忠　2060（+18　+0.88%）
三菱商　5473（-2　-0.04%）
三井物　6343（-38　-0.60%）
武田　5981（+179　+3.09%）
第一三共　2925（+61.5　+2.15%）
信越化　6511（+61　+0.95%）
日立　4767（-44　-0.91%）
ソニーＧ　3373（+49　+1.47%）
三菱電　5261（-45　-0.85%）
ダイキン　19723（-42　-0.21%）
三菱重　4768（-35　-0.73%）
村田製　3637（-152　-4.01%）
東エレク　38732（+312　+0.81%）
ＨＯＹＡ　27753（+178　+0.65%）
ＪＴ　6042（-63　-1.03%）
セブン＆アイ　2183（+3　+0.14%）
ファストリ　65282（+982　+1.53%）
リクルート　6981（+39　+0.56%）
任天堂　8860（+124　+1.42%）
ソフトバンクＧ　3665（+56　+1.55%）
キーエンス（普通株）　58026（+296　+0.51%）