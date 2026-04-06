日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3303（+48.0 +1.47%）
ホンダ 1285（+16 +1.26%）
三菱ＵＦＪ 2789（+27.5 +1.00%）
みずほＦＧ 6511（+43 +0.66%）
三井住友ＦＧ 5434（+61 +1.14%）
東京海上 7406（+163 +2.25%）
ＮＴＴ 158（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2710（-35 -1.28%）
ソフトバンク 215（-3.8 -1.74%）
伊藤忠 2060（+18 +0.88%）
三菱商 5473（-2 -0.04%）
三井物 6343（-38 -0.60%）
武田 5981（+179 +3.09%）
第一三共 2925（+61.5 +2.15%）
信越化 6511（+61 +0.95%）
日立 4767（-44 -0.91%）
ソニーＧ 3373（+49 +1.47%）
三菱電 5261（-45 -0.85%）
ダイキン 19723（-42 -0.21%）
三菱重 4768（-35 -0.73%）
村田製 3637（-152 -4.01%）
東エレク 38732（+312 +0.81%）
ＨＯＹＡ 27753（+178 +0.65%）
ＪＴ 6042（-63 -1.03%）
セブン＆アイ 2183（+3 +0.14%）
ファストリ 65282（+982 +1.53%）
リクルート 6981（+39 +0.56%）
任天堂 8860（+124 +1.42%）
ソフトバンクＧ 3665（+56 +1.55%）
キーエンス（普通株） 58026（+296 +0.51%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3303（+48.0 +1.47%）
ホンダ 1285（+16 +1.26%）
三菱ＵＦＪ 2789（+27.5 +1.00%）
みずほＦＧ 6511（+43 +0.66%）
三井住友ＦＧ 5434（+61 +1.14%）
東京海上 7406（+163 +2.25%）
ＮＴＴ 158（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2710（-35 -1.28%）
ソフトバンク 215（-3.8 -1.74%）
伊藤忠 2060（+18 +0.88%）
三菱商 5473（-2 -0.04%）
三井物 6343（-38 -0.60%）
武田 5981（+179 +3.09%）
第一三共 2925（+61.5 +2.15%）
信越化 6511（+61 +0.95%）
日立 4767（-44 -0.91%）
ソニーＧ 3373（+49 +1.47%）
三菱電 5261（-45 -0.85%）
ダイキン 19723（-42 -0.21%）
三菱重 4768（-35 -0.73%）
村田製 3637（-152 -4.01%）
東エレク 38732（+312 +0.81%）
ＨＯＹＡ 27753（+178 +0.65%）
ＪＴ 6042（-63 -1.03%）
セブン＆アイ 2183（+3 +0.14%）
ファストリ 65282（+982 +1.53%）
リクルート 6981（+39 +0.56%）
任天堂 8860（+124 +1.42%）
ソフトバンクＧ 3665（+56 +1.55%）
キーエンス（普通株） 58026（+296 +0.51%）