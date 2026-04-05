雨宮天、「かのかり」OPを含む全曲作詞作曲のEPが5月27日に発売決定！久々となるライブ開催も7-8月に決定！

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声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニットTrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優・雨宮天が、4月4日(土)にYouTube生配信企画「あおしゃべり」を開催し、自身が全曲の作詞・作曲を手掛けたEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2 -Theory-」の発売決定をはじめ、ワンマンライブの開催、さらには関連グッズの展開など、今後の活動に関する新たな情報を一挙に発表した。

「あおしゃべり」は、視聴者から寄せられるコメントや雨宮自身の近況トークを軸に、ゆるりとおしゃべりすることをコンセプトとした生配信企画。肩肘張らないトークスタイルが魅力で、リラックスした空気感の中、これまで多くのファンとの交流を重ねてきた人気コンテンツとなっている。

今回の配信では、EPの発売をはじめライブ開催やグッズ展開など複数の情報が発表されたが、とりわけ注目を集めるのが、全曲の作詞・作曲を雨宮天自身が手掛けたEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2 -Theory-」だ。

本作は、作品集シリーズの第2弾として「愛」を共通のテーマにした異なる温度感と表情を持つ全5曲が収録され、前作に続き自身の感性や音楽的探求を色濃く反映した作品となっている。「Theory」という副題には、今この瞬間の雨宮天が導き出した表現の理論や、等身大の価値観を織り込んだEPという意味が込められた。

表題曲「ノンシナリオ・エチュード」は、雨宮が主演を務める人気TVアニメ『彼女、お借りします』第5期のオープニングテーマに起用されることがすでに発表されており、自身が作詞・作曲を手掛けた楽曲がタイアップに採用されるのは今回が初。作品の世界観と向き合いながら制作された本楽曲は、アーティストとして新たなフェーズへと踏み出した雨宮の現在地を体現する一曲ともなっている。

4月8日(水)22:00からDMM TVにて地上波2日間先行・最速配信予定の『彼女、お借りします』第5期第1話の配信に合わせ、本楽曲はアニメ配信後の4月9日(木)0:00より各音楽配信サービスにて先行配信されることも決定しており、物語とともにいち早く楽曲の全貌を楽しむことができる。

また、EPの発売にあわせてワンマンライブの開催も決定。東京・大阪にて実施予定となっており、詳細は後日発表される。加えて、昨年11月に開催された「LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025」イベント当日の写真を使用したキャラファイングラフの発売も発表された。

アーティストとして新たな表現領域へと歩みを進める雨宮天。EPリリース、楽曲配信、ライブ開催と続く一連の展開に、今後も大きな期待が寄せられる。

●配信情報

「ノンシナリオ・エチュード」

配信リンクはこちら

https://amamiyasora.lnk.to/NSE_pre

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」予約・購入はこちら

https://amamiyasora.lnk.to/Theory_EP

●リリース情報

雨宮天EP

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」

2026年5月27日発売

【初回生産限定盤（CD＋BD）】

品番：SMCL-995〜996

価格：￥5,000（税込）

【期間生産限定盤（CD）】

品番：SMCL-997

価格：￥3,300（税込）

初回仕様：

・キャンペーン応募チラシ封入

・アニメ絵柄アナザージャケット付き(期間生産限定盤のみ)

●ライブ情報

「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」

大阪・NHK大阪ホール

2026年7月25日（土） 17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00-16:00）

東京・Shibuya LOVEZ

2026年8月1日（土） 17:00開場 / 18:00開演

2026年8月2日（日） 13:30開場 / 14:30開演

17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

チケット料金

全席指定

＜グッズ付きチケット＞10,000円（税込）

＜チケットのみ＞8,500円（税込）

※未就学児入場不可

※入場時ドリンク代別途必要（東京公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※営利目的の転売禁止

●作品情報

TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）

第5期は2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、

MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！

TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜

※第1話(満足度49)は4月10日(金)深夜2時23分〜

※第2話(満足度50)は4月17日(金)深夜2時8分〜

RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜

HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜

※第1話(満足度49)は4月13日(月)深夜3時1分〜

BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜

※第1話(満足度49)は4月13日(月)深夜3時〜

AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜

※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜

4月8日(水)夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！

dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！

※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。

＜イントロダクション＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

【スタッフ】

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

【キャスト】

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

主題歌

OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

EDテーマ：なきごと「204号室」

作詞・作曲: 水上えみり 編曲: 高田真路（chef’s）

＜雨宮天 Profile＞

8月28日生まれの声優 / アーティスト。2011年に開催された第2回ミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し、翌年に声優デビュー。主な出演作として、「彼女、お借りします」(水原千鶴)をはじめ、「この素晴らしい世界に祝福を！」(アクア)、「よふかしのうた」(七草ナズナ)、「七つの大罪」(エリザベス)など数々のヒロインを演じる。

2014年に「Skyreach」でソロアーティストとしてもデビュー。2021年にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』やTX『テレ東音楽祭』に声優アーティストとして初となる出演を果たし、22年以降は実写CMやドラマに出演するなど活動の幅を広げ続けている。

作詞作曲にも積極的に取り組んでおり、今作「ノンシナリオ・エチュード」が初めてのタイアップ楽曲提供となる。

熱心な歌謡曲ファンとしても知られており、デビュー以来定期的な歌謡曲カバーイベントの開催やカバーアルバムをリリースしており、23年からはディナーショーにも挑戦している。

2015年からは同じく声優の麻倉もも・夏川椎菜とともにユニット「TrySail」(トライセイル)としても活動。これまで横浜アリーナや日本武道館での単独公演を成功させている。2025年5月よりデビュー10周年を迎え、今年5月には単独ライブ「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」を控えている。

関連リンク

TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト

https://kanokari-official.com/

雨宮天オフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/