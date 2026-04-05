国内初の1液型水性で防錆4,000時間！ローバル「水性ローバルONE」

記事ポイント 国内初の1液型水性ジンクリッチペイント「水性ローバルONE」のモニター募集が2026年4月1日より開始溶剤臭なし・完全1液型で屋内施工対応、塩水噴霧試験4,000時間クリアの圧倒的防錆性能体験キット（1kg缶・刷毛・手袋など一式）が無償提供、応募期間は5月29日まで 国内初の1液型水性ジンクリッチペイント「水性ローバルONE」のモニター募集が2026年4月1日より開始溶剤臭なし・完全1液型で屋内施工対応、塩水噴霧試験4,000時間クリアの圧倒的防錆性能体験キット（1kg缶・刷毛・手袋など一式）が無償提供、応募期間は5月29日まで

防錆塗料の常識を変える新製品が登場します。

ローバルが国内初の1液型水性ジンクリッチペイント「水性ローバルONE」のモニター募集を2026年4月1日より開始しています。

溶剤臭を排除した水性設計と完全1液型の手軽さを兼ね備えながら、従来の常温亜鉛めっきと同等の防錆性能をプロ現場に届けます。

ローバル「水性ローバルONE」

応募期間：2026年4月1日（水）〜5月29日（金）体験キット提供内容：水性ローバルONE（1kg缶）、簡易攪拌棒、塗装用刷毛、ニトリル手袋、防塵マスク、ヤスリ（#240）、低臭クリーナー（脱脂剤）、ウエス、施工ガイド／SDSキット発送：5月11日以降順次対象：業務用途で実使用の評価をいただける方（設備保全・設計・現場管理者様など）問合わせ先：campaign@roval.co.jp

「水性ローバルONE」は特許登録済みの新技術（特許第7810482号）を採用した革新的な製品です。

水性塗料でありながら、塩水噴霧試験（SST）において4,000時間を経過してもさびの発生が認められない圧倒的な防錆性能を実証しています。

3つの現場課題を解決する特長

1液型水性化によって、従来の防錆塗料が抱えていた3つの課題を同時に解決しています。

まず、溶剤臭を抑えた低臭設計により、稼働中の施設や屋内でも休業日を待たずに施工できます。

次に、2液型のような計量・混合が不要で、フタを開けて混ぜるだけですぐに使えるため、可使時間（ポットライフ）によるプレッシャーもありません。

さらに、残った塗料はフタを閉めて保管できるため廃棄ロスが削減でき、環境とコストの両面に貢献します。

塩水噴霧試験の結果が示すとおり、水性塗料でありながら従来の常温亜鉛めっき「ローバル」と同等の防錆性能を誇ります。

1955年創業から半世紀以上にわたり常温亜鉛めっきのパイオニアとして培ってきた防錆技術が、この1液水性化という新形態で現場に届きます。

「水性ローバルONE」は屋内施工・廃棄ロス削減・1液の手軽さという3つのメリットを同時に実現しています。

プロ現場が求める4,000時間の防錆性能を水性1液で達成している点が、この製品の最大の強みです。

設備保全や現場管理の現場において、コストと環境負荷を抑えながら高品質な防錆施工が実現できます。

屋内施工のしやすさと4,000時間の防錆性能を両立した「水性ローバルONE」は、設備保全や現場管理の現場で新たな選択肢になりそうです。無償体験キットで実使用の評価ができる今回のモニター募集は、導入を検討する企業にとって見逃せない機会です。

よくある質問

Q. 「水性ローバルONE」のモニター応募はどのように行いますか？

A. 特設キャンペーンサイトより応募できます。応募期間は2026年4月1日（水）から5月29日（金）までで、体験キットは5月11日以降に順次発送されます。応募後は現場でのテスト施工を行い、Webアンケートに回答する流れになっています。

Q. 「水性ローバルONE」はどのような防錆性能を持っていますか？

A. 塩水噴霧試験（SST）において4,000時間を経過してもさびの発生が認められない性能を実証しており、従来の常温亜鉛めっき「ローバル」と同等の圧倒的な防錆性能を持っています。水性1液型でありながらプロ仕様の防錆力を備えています。

Q. 2液型との違いはどこにありますか？

A. 「水性ローバルONE」は完全1液型のため、2液型で必要な計量・混合の手間が不要です。フタを開けて混ぜるだけですぐに使えるうえ、可使時間（ポットライフ）の制限がなく、残った塗料はフタを閉めて保管できるため廃棄ロスの削減にもつながります。

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