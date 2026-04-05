IMP.、地上波初冠番組『IMP.の「できません」は言いません』放送決定 全国ツアー最終公演で発表
7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）の地上波初冠番組『IMP.の「できません」は言いません』（TBS系／18日スタート、毎週土曜 深0：28〜）が放送されることが5日、発表された。
【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.
同番組の開始は、きょう5日に行われたIMP.の全国ツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の最終公演で、番組がはじまることをメンバーにサプライズで発表。さらに、最初のロケ先をライブ会場の観客に決めてもらう展開になった。
番組では、IMP.の7人が知名度アップを目指し、番組のアイコンである「名刺」を全国各地で配りまくる。7人は顔と名前を覚えてもらうべく、世のため、人のために汗をかく。
【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.
同番組の開始は、きょう5日に行われたIMP.の全国ツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の最終公演で、番組がはじまることをメンバーにサプライズで発表。さらに、最初のロケ先をライブ会場の観客に決めてもらう展開になった。
番組では、IMP.の7人が知名度アップを目指し、番組のアイコンである「名刺」を全国各地で配りまくる。7人は顔と名前を覚えてもらうべく、世のため、人のために汗をかく。