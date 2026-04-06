【ブンデスリーガ第28節】(Europa-Park Stadion)

フライブルク 2-3(前半0-0)バイエルン

<得点者>

[フ]ヨハン・マンザンビ(46分)、ルーカス・ヘーラー(71分)

[バ]トム・ビショフ2(81分、90分+2)、レナート・カール(90分+9)

<警告>

[フ]マティアス・ギンター(29分)、ノア・アトゥボル(90分+9)、クリスティアン・ギュンター(90分+11)

[バ]ヨナタン・ター(25分)、マイケル・オリーズ(73分)、レナート・カール(90分+10)

観衆:34,700人

終盤に悪夢の連続失点…鈴木唯人スタメンのフライブルク、首位バイエルンに2点リードも逆転負け