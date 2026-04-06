フライブルクvsバイエルン 試合記録
【ブンデスリーガ第28節】(Europa-Park Stadion)
フライブルク 2-3(前半0-0)バイエルン
<得点者>
[フ]ヨハン・マンザンビ(46分)、ルーカス・ヘーラー(71分)
[バ]トム・ビショフ2(81分、90分+2)、レナート・カール(90分+9)
<警告>
[フ]マティアス・ギンター(29分)、ノア・アトゥボル(90分+9)、クリスティアン・ギュンター(90分+11)
[バ]ヨナタン・ター(25分)、マイケル・オリーズ(73分)、レナート・カール(90分+10)
観衆:34,700人
└終盤に悪夢の連続失点…鈴木唯人スタメンのフライブルク、首位バイエルンに2点リードも逆転負け
フライブルク 2-3(前半0-0)バイエルン
<得点者>
[フ]ヨハン・マンザンビ(46分)、ルーカス・ヘーラー(71分)
[バ]トム・ビショフ2(81分、90分+2)、レナート・カール(90分+9)
<警告>
[フ]マティアス・ギンター(29分)、ノア・アトゥボル(90分+9)、クリスティアン・ギュンター(90分+11)
[バ]ヨナタン・ター(25分)、マイケル・オリーズ(73分)、レナート・カール(90分+10)
観衆:34,700人
└終盤に悪夢の連続失点…鈴木唯人スタメンのフライブルク、首位バイエルンに2点リードも逆転負け