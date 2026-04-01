1日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比2064.61円（4.04％）高の5万3128.33円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1500、値下がりは49、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは8銘柄にとどまった。プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1銘柄で509.54円押し上げ。次いで東エレク <8035>が162.92円、ＳＢＧ <9984>が133.55円、ファストリ <9983>が114.24円、フジクラ <5803>が65.57円と続いた。



マイナス寄与トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を33.99円押し下げ。次いでネクソン <3659>が7.71円、商船三井 <9104>が1.77円、デンソー <6902>が0.6円、ＮＴＴ <9432>が0.4円のマイナス寄与で続いた。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は海運の1業種のみ。値上がり率1位は銀行で、以下、非鉄金属、電気機器、機械、石油・石炭、証券・商品と続いた。



株探ニュース

