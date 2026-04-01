1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比17.5％減の528億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.5％減の355億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ シンガポール <2045> が新安値。



そのほか目立った値動きではＡＩ セレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） <162A> が6.82％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が6.71％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が6.67％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が6.11％高、業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が5.95％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は9.35％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は7.99％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は7.64％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は6.63％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は6.14％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1849円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金162億7500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均180億5700万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が55億8900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億6600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が32億3700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億5800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億4600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

