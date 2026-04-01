「またしても世紀の番狂わせ！」イングランド戦の歴史的初勝利で日本代表がリーチをかけた“偉業達成”に中国衝撃！「残るはイタリアだけだ」
８万大観衆のアウェーゲームで、見事に１−０で勝ち切った。
現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨んだ。立ち上がりからイングランドにボール支配で劣勢を強いられるも、日本は執拗なプレスと身を挺したブロックで対抗。すると22分、鋭いショートカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを、中央へ流れた三笘薫が蹴り込んだのだ。日本は後半もインテシティーの高さを維持し、終盤は一方的に押し込まれる展開を余儀なくされたが、なんとか１−０で逃げ切った。
日本は４戦目にしてついに、イングランドから初白星を掴んだ。これで日本はワールドカップ優勝経験国で勝利を収めたことがないのは、イタリアひとつを残すのみとなった。ワールドカップと親善試合でウルグアイ、アルゼンチン、フランス、ドイツ、スペイン、ブラジルを相手にいずれも一度は勝利している。
この事実に衝撃を受けたのが、中国メディア『網易新聞』だ。「日本はウェンブリーでも臆せず戦って、イングランドを１−０で下してみせた。昨年のブラジル戦の大逆転勝利に続き、またしても世紀の番狂わせを演じたのだ」と報じつつ、「日本がワールドカップ優勝経験国で勝ったことはないのは、もはやイタリア（１分け２敗）だけだという事実は驚きだ。アジア最強チームはとんでもない進化を遂げた」と続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨んだ。立ち上がりからイングランドにボール支配で劣勢を強いられるも、日本は執拗なプレスと身を挺したブロックで対抗。すると22分、鋭いショートカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを、中央へ流れた三笘薫が蹴り込んだのだ。日本は後半もインテシティーの高さを維持し、終盤は一方的に押し込まれる展開を余儀なくされたが、なんとか１−０で逃げ切った。
この事実に衝撃を受けたのが、中国メディア『網易新聞』だ。「日本はウェンブリーでも臆せず戦って、イングランドを１−０で下してみせた。昨年のブラジル戦の大逆転勝利に続き、またしても世紀の番狂わせを演じたのだ」と報じつつ、「日本がワールドカップ優勝経験国で勝ったことはないのは、もはやイタリア（１分け２敗）だけだという事実は驚きだ。アジア最強チームはとんでもない進化を遂げた」と続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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