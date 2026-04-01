「過去最悪の結果を出してしまったのではないか、という指摘はその通りかも」

日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。

1995年の初対戦から4試合目で日本に史上初の白星を献上したイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は試合後の会見で「やはり一筋縄ではいかない相手でした」と日本代表の強さを認めた。

6月開幕の北中米W杯で優勝候補に挙げられるイングランドは、前半23分に日本の鋭いカウンターを浴びた。中盤でMF三笘薫にボールをカットされると、素早いパス交換から左サイドのMF中村敬斗へ展開され、最後は中村のラストパスを三笘に冷静に流し込まれた。猛反撃を仕掛けたものの、GK鈴木彩艶を中心とした日本の守備陣に最後まで体を張って耐えられ、ゴールを割ることができなかった。

W杯欧州予選では8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な数字を残していたイングランドだが、”聖地”ウェンブリーで日本の組織的な守備を崩し切ることはできず。イングランドの歴史で初めて、アジア勢に敗れることとなり、指揮官は「非常に強度の高い試合でした。我々がセッションをコントロールできている時間もありましたが、彼らは我々の痛いところを突いてきました。彼らの実力は把握していましたが、やはり一筋縄ではいかない相手でした」と語った。

W杯前最後のテストマッチを敗戦で終えた指揮官は「（監督として）代表チームで過去最悪の結果を出してしまったのではないか、という指摘はその通りかもしれません。それが現実です。ウルグアイ戦では、終盤にそれほど多くないチャンスを確実に仕留められ、手痛い罰を受ける形となりました」とも語り、苦渋を舐めることとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）