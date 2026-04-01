快適性と品格を両立した高級感漂う仕様とは？

日常の移動を支えるクルマにおいて、機能性と快適性はもちろんのこと、持つ人の感性に響く“質感”もまた重要な要素になりつつあります。

そうした中で、トヨタ「カローラツーリング」の最新モデルは、実用車としての枠を超え、上質さをさりげなく演出する一台へと進化を遂げています。

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直近では2025年5月に一部改良を実施。安全性能と操作性の向上が大きなポイントとして挙げられます。

ドライブレコーダーやブラインドスポットモニターといった先進装備がW×BおよびGグレードに標準装備され、日々のドライブに安心感が加わりました。

さらにW×Bグレードにはデジタルキーやディスプレイオーディオplusが採用され、スマートフォンとの連携による利便性も一段と高まっています。こうした装備の充実は、現代のライフスタイルに寄り添う進化といえるでしょう。

パワートレインはハイブリッドに一本化され、効率性と静粛性の両立が図られています。また、アクセサリーコンセント選択時には給電アタッチメントが標準で備わるなど、細やかな配慮も感じられます。日常使いからレジャーまで幅広いシーンで、その恩恵を実感できる仕上がりです。

一方で、このモデルの魅力は機能面だけにとどまりません。純正アクセサリーのラインナップには、現代的な洗練の中にクラシカルな気品を織り交ぜた演出が用意されています。

トヨタのカスタムブランドであるモデリスタによるメッキパーツは、光の反射によってボディラインを際立たせ、品格ある佇まいを生み出します。

フロントバンパー（素地・5万1700円／消費税込み、以下同）やフロントグリルガーニッシュ（2万5300円）、ドアハンドルガーニッシュ（1万3200円）、ミラーガーニッシュ（1万7600円）、バックドアガーニッシュ（2万200円）を組み合わせることで、全体に統一感のある華やかさが加わります。

特に落ち着いたモノトーンのボディカラーと組み合わせることで、派手さに頼らない上質な存在感が際立ちます。

コンパクトなワゴンでありながら、どこか風格を感じさせる仕上がりは、日常の移動をより豊かな時間へと変えてくれるでしょう。

内装にも同様に、質感を高める工夫が凝らされています。ハーフシートカバー（1台分1万7600円）はレース素材を用い、やわらかな手触りと視覚的な優雅さを両立しています。

現代のインテリアに新鮮なアクセントを与えつつ、どこか落ち着いた空気感を演出します。

さらに、インテリアパネルセットには茶木目（2万4200円）とチタニウムグレイン（2万9700円）が用意されており、いずれも車内に重厚で洗練された印象をもたらします。

とりわけ茶木目は深みのある色調が特徴で、乗り込んだ瞬間に感じる空間の格が一段と引き上げられます。

後席の快適性にも配慮が行き届いています。サポトヨプラスのアシストグリップは、シンプルタイプ（6270円）、ヘッドレスト取り付けタイプ（1万6500円）、つり革タイプ（4840円）と複数が用意され、乗降のしやすさを高めるだけでなく、細部にまで気遣いが行き届いた印象を与えます。

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このように、最新のカローラツーリングは、安全性や利便性といった基本性能をしっかりと磨き上げながら、アクセサリーによって上質な世界観を楽しめる点が大きな魅力です。

実用車としての確かな価値に加え、日々の移動にさりげない贅沢をもたらす存在として、多くの人に新しい選択肢を提示しているといえるでしょう。

なお、カローラツーリングの価格（消費税込み）は235万9500円から341万6600円で展開されています。