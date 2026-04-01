◇パ・リーグ ソフトバンク4―2楽天（2026年3月31日 楽天モバイル）

寒さに加えて6回からは強い雨が降り注いだが、半袖のソフトバンク・大関は負けなかった。6回6安打1失点の好投で今季初先発初勝利を手にした。

「序盤は自分の中で微調整しながらの投球になりましたが、5回のピンチを乗り切ることができたのが大きかったです。6回は凄くいい感覚で投げることができました。次につながる投球でした」

走者を背負ってもクイックでタイミングをずらすなど相手打者を翻弄（ほんろう）。粘りの投球で試合をつくった。2―1の5回2死満塁のピンチで浅村を直球で空振り三振に仕留めると、冷静沈着な左腕が珍しくガッツポーズをして雄たけびを上げた。

小久保監督も「ランナーを出してもゲームをつくるのが彼の持ち味。リードしたまま終わるのが勝ち星につながる。ああいうところが真骨頂」とたたえた。6回はこの試合初めての3者凡退。尻上がりの投球内容だった。

テレビで見て、ゲームで使っていた“マエケン”との投げ合い。中学時代には父が買ってくれた前田健の本を読み、自宅の庭にタイヤをつるした。そのタイヤを狙いコントロールを磨く練習をマネした。脚の上げ方を参考にしたこともある。

日本球界復帰の右腕との注目が集まる対戦に「熱量が高いのはうれしいこと。良い集中ができたら」と話していたが、チームの連勝を伸ばす役割を果たした。昨季チーム最多13勝左腕は今季も頼りになりそうだ。