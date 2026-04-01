まさに痛快！会心の一撃でウェンブリーを沈黙させた三笘薫がイングランドの鼻をへし折る【日本代表／現地発】
現地時間３月31日、日本代表が“聖地”ウェンブリーでイングランド戦と対戦。この一戦でシャドーに先発起用されたのが三笘薫だ。途中出場したスコットランド戦では巧みなパスワークとドリブルで存在感を示した28歳のアタッカーが、強豪相手にどんなパフォーマンスを見せるかが注目された。
３-４-２-１システムの左シャドーに入った三笘は、左ウイングバックの中村敬斗とポジションチェンジをしながらボールを受けようとするが、なかなかパスをもらえない。左サイドでドリブルを開始した18分のシーンも、相手のファウルで止められた。
しかし、22分、自陣でボール奪取した三笘は鎌田大地とのワンツーを経てドリブルで中央突破。センターライン付近から左サイドの中村にスルーパスを送ると、その中村からの折り返しを右足インサイドで冷静に沈めた。
巡ってきたチャンスを逃さない嗅覚は秀逸。その後も高い位置でボールを持てばイングランドに恐怖を与えた。71分で交代したが、重要なイングランド戦で結果を残すあたりはさすがだ。
会心の一撃でウェンブリーを沈黙（現地でそう感じた）させた三笘。日本ファンにとっては、まさに痛快。強豪イングランドの鼻をへし折るゴールでもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
３-４-２-１システムの左シャドーに入った三笘は、左ウイングバックの中村敬斗とポジションチェンジをしながらボールを受けようとするが、なかなかパスをもらえない。左サイドでドリブルを開始した18分のシーンも、相手のファウルで止められた。
しかし、22分、自陣でボール奪取した三笘は鎌田大地とのワンツーを経てドリブルで中央突破。センターライン付近から左サイドの中村にスルーパスを送ると、その中村からの折り返しを右足インサイドで冷静に沈めた。
会心の一撃でウェンブリーを沈黙（現地でそう感じた）させた三笘。日本ファンにとっては、まさに痛快。強豪イングランドの鼻をへし折るゴールでもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）