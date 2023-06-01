乃木坂46最新シングル表題曲、12位に初登場 HANA最新曲は48位にランクイン【オリコンランキング】
乃木坂46の新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、最新の4月6日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で12位に初登場した。
【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開
本作は、4月8日発売の最新シングル表題曲で、3月22日に先行配信がスタート。センターは5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めている。
48位には、7人組ガールズグループ・HANAの新曲「Bad Girl」が初登場。6日より放映されているApple『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに起用されている。
64位には、最新の4月6日付「週間シングルランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でいずれも初登場1位を獲得したKing & Princeの新曲「Waltz for Lily」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間：2026年3月23日〜29日）＞
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本作は、4月8日発売の最新シングル表題曲で、3月22日に先行配信がスタート。センターは5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めている。
48位には、7人組ガールズグループ・HANAの新曲「Bad Girl」が初登場。6日より放映されているApple『グループセルフィーをiPhone 17 Proで』キャンペーンソングに起用されている。
64位には、最新の4月6日付「週間シングルランキング」、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でいずれも初登場1位を獲得したKing & Princeの新曲「Waltz for Lily」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月6日付：集計期間：2026年3月23日〜29日）＞