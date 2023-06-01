ドル売りが加速 ドル円は１５８円台に下落＝ＮＹ為替 ドル売りが加速 ドル円は１５８円台に下落＝ＮＹ為替

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先ほどからドル売りが加速しており、ドル円は１５８円台に下落しているほか、ユーロドルは１．１５ドル台半ばに上げを加速している。



本日はトランプ大統領の発言もあり、市場の雰囲気は改善。為替市場はドルの戻り売りが強まっている。本日は月末期末ということもあり、ポジション調整の動きも活発に入っているようだ。中東紛争以降、積み上げたドルロングを少し調整しているのかもしれない。



本日のドル円の２１日線は１５８．７５円付近に来ており、目先の下値メドとして意識される。



USD/JPY 158.99 EUR/USD 1.1536 GBP/USD 1.3207



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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