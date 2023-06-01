ドル売りが加速 ドル円は１５８円台に下落＝ＮＹ為替
先ほどからドル売りが加速しており、ドル円は１５８円台に下落しているほか、ユーロドルは１．１５ドル台半ばに上げを加速している。
本日はトランプ大統領の発言もあり、市場の雰囲気は改善。為替市場はドルの戻り売りが強まっている。本日は月末期末ということもあり、ポジション調整の動きも活発に入っているようだ。中東紛争以降、積み上げたドルロングを少し調整しているのかもしれない。
本日のドル円の２１日線は１５８．７５円付近に来ており、目先の下値メドとして意識される。
USD/JPY 158.99 EUR/USD 1.1536 GBP/USD 1.3207
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
本日はトランプ大統領の発言もあり、市場の雰囲気は改善。為替市場はドルの戻り売りが強まっている。本日は月末期末ということもあり、ポジション調整の動きも活発に入っているようだ。中東紛争以降、積み上げたドルロングを少し調整しているのかもしれない。
本日のドル円の２１日線は１５８．７５円付近に来ており、目先の下値メドとして意識される。
USD/JPY 158.99 EUR/USD 1.1536 GBP/USD 1.3207
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美