STARGLOW、最新曲「USOTSUKI」初披露 大トリ4曲披露で会場盛り上げる【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】BMSG新星、ティーンズイベント大トリで堂々パフォーマンス
STARGLOWの出番になると、メンバーが姿を見せる前から大きな歓声が。デビュー曲「Star Wish」で幕を開け、会場のボルテージを一気に引き上げる。披露後には「みなさん初めまして、STARGLOWです！」と1人ずつ挨拶し、「今日最後のアーティストということで、最後にふさわしいパフォーマンスをしたいなと思います！」と意気込んだ。
その後は、グループ誕生の原点であるオーディション「THE LAST PIECE」の審査楽曲としても人気を集めた「Blast Off」、デビューシングル収録曲「My Job」を披露し、圧巻の歌唱とダンスで観客を魅了。ラストは、2ndシングル表題曲「USOTSUKI」を初披露。失恋の切なさを描いたポップなラブソングに、観客もリズムに乗って一体感を高め、ラストにふさわしい華やかなステージで締めくくった。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
M1.Star Wish
M2.Blast Off
M3.My Job
M4.USOTSUKI
【Not Sponsored 記事】
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◆STARGLOW「超十代」大トリで4曲披露
STARGLOWの出番になると、メンバーが姿を見せる前から大きな歓声が。デビュー曲「Star Wish」で幕を開け、会場のボルテージを一気に引き上げる。披露後には「みなさん初めまして、STARGLOWです！」と1人ずつ挨拶し、「今日最後のアーティストということで、最後にふさわしいパフォーマンスをしたいなと思います！」と意気込んだ。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
◆STARGLOWセットリスト
M1.Star Wish
M2.Blast Off
M3.My Job
M4.USOTSUKI
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