レゴランド・ハウステンボス・富士急ハイランド、中堅テーマパークの1日コストを比較

中堅テーマパークは条件次第でコストに差が出る

レゴランド、ハウステンボス、富士急ハイランドで過ごす1日のコストは、追加課金の有無や過ごし方によって大きく変わります。なぜなら、施設ごとに料金体系が異なる上、フリーパス型と個別課金型が混在しているためです。

まずは、入場料・乗り物代・食事・交通費を統一条件で整理し、パターン別に費用を試算してみましょう。



3施設の料金体系と特徴の違い

3施設は料金の仕組みが大きく異なる上、それぞれ異なる特徴を持っています。料金体系を把握し、総費用のイメージを掴みましょう。3施設の料金体系と特徴の違いは以下の通りです。

表1

施設名 料金 特徴 レゴランド 大人4900円～ 追加課金が少ない ハウステンボス 大人7600円～ 一部体験は別料金 富士急ハイランド 入園無料＋個別課金 or フリーパス（ワンデイパス：6000～7900円） フリーパスを買わない場合、乗り物ごとに料金が発生する

※価格は時期・日程により変動する可能性があります

それぞれを比較すると、レゴランドとハウステンボスは「入場料中心」で分かりやすい料金体系である一方、富士急ハイランドは「使った分だけ課金される」または「フリーパスを選ぶ」形式です。そのため、遊び方によって総費用の振れ幅が大きくなることが予想されます。



中堅テーマパーク3施設の1日コスト比較

標準的な過ごし方であれば、3施設ともディズニーやUSJよりも費用を抑えやすい傾向にあります。1人あたりの目安は以下の通りです。

表2 【1日コスト比較（標準的なプランを仮定した場合）】

施設名 総費用 レゴランド 約8000～1万2000円 ハウステンボス 約9000～1万4000円 富士急ハイランド 約7000～1万2000円

公式サイトの情報を基に筆者作成

このように、1万円前後で楽しめるケースが多く、ディズニーやUSJよりも費用を抑えやすいことが分かります。



コスト差をパターン別で比較

中堅テーマパークの費用は、節約するか満喫するかどうかで大きく変わります。なぜなら、追加課金や食事の選択によって支出が増減するためです。ここでは、2つのパターンに分けて費用を試算し、より実態に近いコストを比較します。



節約プランと満喫プランの費用比較

節約を優先する場合大きく費用を抑えられる反面、満喫することを優先する場合、ディズニーやUSJに近い水準になるケースも少なくありません。パターン別に考えた1日あたりのコストは以下の通りです。

表3 【パターン別1日コスト（1人あたり）】

施設名 節約プラン 満喫プラン レゴランド 約7000～9000円 約1万2000～1万6000円 ハウステンボス 約8000～1万円 約1万4000～1万8000円 富士急ハイランド 約5000～8000円 約1万～1万5000円

公式サイトの情報を基に筆者作成

特に、富士急ハイランドはフリーパスを利用するかどうかで費用差が大きく、プランによる違いが顕著に表れます。



ディズニー・USJと比較した際の位置付け

ディズニーやUSJは、チケット代だけでも1万円前後になるケースがほとんどです。その点、中堅テーマパークはその半分～7割程度に収まる傾向にあります。この差は主にチケット価格とブランド価値によるものですが、混雑状況や満足度にも影響します。そのため、コストだけでなく体験価値も踏まえて選ぶことが重要です。



コスト重視なら中堅テーマパーク、体験重視ならディズニー・USJがおすすめ

コストを抑えたい場合は中堅テーマパークが適しており、非日常感やブランド体験を重視する場合はディズニーやUSJがおすすめです。中堅テーマパークは比較的空いている場合も多く、効率よく楽しめる点がメリットです。

一方で、ディズニーやUSJは費用が高い分、演出や世界観に価値があります。このように、費用と体験のバランスを考慮し、自分に合った施設を選ぶことが満足度向上につながります。



中堅テーマパークはコストと満足度のバランスが取りやすい

レゴランド・ハウステンボス・富士急ハイランドの1日コストは、結論として1万円前後に収まるケースが多く、ディズニーやUSJと比較して費用を抑えやすいのがメリットです。ただし、満喫を重視すると費用が増え、差が縮まる可能性もあります。

重要なのは、どの程度の体験を求めるかを明確にすることです。コスト重視であれば中堅テーマパーク、特別な体験を求める場合はディズニーやUSJを選ぶことで、満足度の高いレジャーを実現できるでしょう。



出典

レゴランド・ジャパン

ハウステンボス

富士急ハイランド

東京ディズニーリゾート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー