レゴランド・ハウステンボス・富士急ハイランド、中堅テーマパークの1日コストを比較
中堅テーマパークは条件次第でコストに差が出る
レゴランド、ハウステンボス、富士急ハイランドで過ごす1日のコストは、追加課金の有無や過ごし方によって大きく変わります。なぜなら、施設ごとに料金体系が異なる上、フリーパス型と個別課金型が混在しているためです。
まずは、入場料・乗り物代・食事・交通費を統一条件で整理し、パターン別に費用を試算してみましょう。
3施設の料金体系と特徴の違い
3施設は料金の仕組みが大きく異なる上、それぞれ異なる特徴を持っています。料金体系を把握し、総費用のイメージを掴みましょう。3施設の料金体系と特徴の違いは以下の通りです。
表1
（ワンデイパス：6000～7900円） フリーパスを買わない場合、
乗り物ごとに料金が発生する
※価格は時期・日程により変動する可能性があります
それぞれを比較すると、レゴランドとハウステンボスは「入場料中心」で分かりやすい料金体系である一方、富士急ハイランドは「使った分だけ課金される」または「フリーパスを選ぶ」形式です。そのため、遊び方によって総費用の振れ幅が大きくなることが予想されます。
中堅テーマパーク3施設の1日コスト比較
標準的な過ごし方であれば、3施設ともディズニーやUSJよりも費用を抑えやすい傾向にあります。1人あたりの目安は以下の通りです。
表2 【1日コスト比較（標準的なプランを仮定した場合）】
公式サイトの情報を基に筆者作成
このように、1万円前後で楽しめるケースが多く、ディズニーやUSJよりも費用を抑えやすいことが分かります。
コスト差をパターン別で比較
中堅テーマパークの費用は、節約するか満喫するかどうかで大きく変わります。なぜなら、追加課金や食事の選択によって支出が増減するためです。ここでは、2つのパターンに分けて費用を試算し、より実態に近いコストを比較します。
節約プランと満喫プランの費用比較
節約を優先する場合大きく費用を抑えられる反面、満喫することを優先する場合、ディズニーやUSJに近い水準になるケースも少なくありません。パターン別に考えた1日あたりのコストは以下の通りです。
表3 【パターン別1日コスト（1人あたり）】
公式サイトの情報を基に筆者作成
特に、富士急ハイランドはフリーパスを利用するかどうかで費用差が大きく、プランによる違いが顕著に表れます。
ディズニー・USJと比較した際の位置付け
ディズニーやUSJは、チケット代だけでも1万円前後になるケースがほとんどです。その点、中堅テーマパークはその半分～7割程度に収まる傾向にあります。この差は主にチケット価格とブランド価値によるものですが、混雑状況や満足度にも影響します。そのため、コストだけでなく体験価値も踏まえて選ぶことが重要です。
コスト重視なら中堅テーマパーク、体験重視ならディズニー・USJがおすすめ
コストを抑えたい場合は中堅テーマパークが適しており、非日常感やブランド体験を重視する場合はディズニーやUSJがおすすめです。中堅テーマパークは比較的空いている場合も多く、効率よく楽しめる点がメリットです。
一方で、ディズニーやUSJは費用が高い分、演出や世界観に価値があります。このように、費用と体験のバランスを考慮し、自分に合った施設を選ぶことが満足度向上につながります。
中堅テーマパークはコストと満足度のバランスが取りやすい
レゴランド・ハウステンボス・富士急ハイランドの1日コストは、結論として1万円前後に収まるケースが多く、ディズニーやUSJと比較して費用を抑えやすいのがメリットです。ただし、満喫を重視すると費用が増え、差が縮まる可能性もあります。
重要なのは、どの程度の体験を求めるかを明確にすることです。コスト重視であれば中堅テーマパーク、特別な体験を求める場合はディズニーやUSJを選ぶことで、満足度の高いレジャーを実現できるでしょう。
出典
レゴランド・ジャパン
ハウステンボス
富士急ハイランド
東京ディズニーリゾート
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー