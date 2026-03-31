矢代卓也、芸能界引退を発表「この経験を大切な糧として…」 ミュージカル『テニスの王子様』などに出演
俳優の矢代卓也が3月31日、自身のXを更新。契約満了に伴い、同日をもって所属していたソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動から引退することを発表した。
【写真】矢代卓也、芸能界引退を発表…報告全文＆近影
矢代は、コメントで「本日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告。「約11年間、応援してくださった皆様、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝し、「この経験を大切な糧としてこれからの人生を歩んでまいります」と意気込み。最後に「そして今後のメンバー、共に活動した仲間の更なる活躍を心より祈っています！」と結んだ。
また、同様の内容の文書を画像で投稿した。
矢代は、1999年7月9日生まれ、千葉県出身。主な出演作は、ミュージカル『テニスの王子様』 3rdシーズン、
舞台『ヴァニタスの手記』などがある。また、劇団番町ボーイズのメンバーとして第1回公演から出演した。
■文書全文
この度、2026年3月31日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました。
これまで約11年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。
劇団番町ボーイズ★においては、立ち上げから最後まで一員として関わらせていただき、数多くの貴重な経験を積ませていただきました。そこで得たすべての経験を、今後の人生における大切な糧とし、新たな道に向かって一層精進してまいります。
これまで支えてくださったすべての皆様とのご縁を大切にしながら、これからの人生を歩んでいきます。改めまして、本当にありがとうございました。
そして、メンバーの今後のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
2026年3月31日
矢代卓也
【写真】矢代卓也、芸能界引退を発表…報告全文＆近影
矢代は、コメントで「本日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告。「約11年間、応援してくださった皆様、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝し、「この経験を大切な糧としてこれからの人生を歩んでまいります」と意気込み。最後に「そして今後のメンバー、共に活動した仲間の更なる活躍を心より祈っています！」と結んだ。
矢代は、1999年7月9日生まれ、千葉県出身。主な出演作は、ミュージカル『テニスの王子様』 3rdシーズン、
舞台『ヴァニタスの手記』などがある。また、劇団番町ボーイズのメンバーとして第1回公演から出演した。
■文書全文
この度、2026年3月31日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました。
これまで約11年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。
劇団番町ボーイズ★においては、立ち上げから最後まで一員として関わらせていただき、数多くの貴重な経験を積ませていただきました。そこで得たすべての経験を、今後の人生における大切な糧とし、新たな道に向かって一層精進してまいります。
これまで支えてくださったすべての皆様とのご縁を大切にしながら、これからの人生を歩んでいきます。改めまして、本当にありがとうございました。
そして、メンバーの今後のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
2026年3月31日
矢代卓也