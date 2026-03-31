ハムは清宮＆レイエスが1試合2度の2者連続アーチ

■日本ハム ー ロッテ（31日・エスコンフィールド）

どうにも止まらない。日本ハムは31日、エスコンフィールドでロッテと対戦した。清宮幸太郎内野手、フランミル・レイエス外野手がそれぞれ2本塁打。開幕4試合で12本塁打を放っており、パ5球団合計をしのぐ量産ぶりとなっている。

清宮は2回の第2打席に3号3ランを放つと、続くレイエスが2者連続となる左越え1号ソロ。7回にも清宮、レイエスの2者連続弾が飛び出した。

日本ハムはこの時点で、開幕4試合で12本塁打とした。パの残り5球団はソフトバンクが4本、オリックスとロッテがそれぞれ2本、楽天は1本で、西武はルーキーの小島大河捕手がチーム1号を放った。合計10本で、日本ハム1球団の合計数に届いていない。

驚愕の量産モードにファンも唖然。SNS上には「打ちすぎて滅」「何本打つんだ」「ホームランダービーしてる」「打ちまくり」「どんだけ打つの」「もう2桁いった？」「流石にホームラン出すぎじゃない？」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）