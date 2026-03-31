5月27日にBlu-ray＆DVDが発売される劇場アニメ『ひゃくえむ。』の商品詳細や法人別特典の絵柄などが公開された。

参考：魚豊が語る、創作の原点と『チ。』アニメ化への思い 「音楽で作品の成功率は90％上がる」

本作は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊の連載デビュー作を原作とした、陸上競技の「100m」に情熱と狂気を注ぐ人々を描いた人間ドラマ。監督は『音楽』の岩井澤健治が務め、声優には松坂桃李（トガシ役）、染谷将太（小宮役）らが名を連ねている。

2025年9月19日に公開された本作は、公開から7カ月目に突入した現在も興行収入7.9億円を突破するロングラン上映を記録。国内では第49回日本アカデミー賞アニメーション部門優秀賞を受賞し、12月31日から開始されたNetflixでの配信では国内映画ランキング1位、世界ランキング（非英語映画部門）でも6位にランクインするなど、国内外で大きな反響を集めている。

Blu-ray特装版のボックスには、スタート直前のトガシの姿を描いた原作・魚豊の描き下ろしイラストを使用。デジパックケースには、キャラクターデザインの小嶋慶祐が描き下ろしたメインキャラクター6名のイラストが横幅いっぱいに使用されている。

映像特典には、70分を超えるメイキングドキュメンタリー「ひゃくえむ。メイキングドキュメンタリーー真剣（ガチ）になるためー」や、映画制作の最初期にロトスコープと陸上の相性を確かめるクリエイティブテストとして制作されたパイロット版映像などを収録。パイロット版は、トガシと小宮の2人が登場し、競技場内への入場から100mレースの開始までを描いており、音楽も劇場版を手がけた堤博明によるオリジナル楽曲が使用されている。そのほか、キャスト対談映像や監督インタビュー、30秒程度の本編未公開カットなども収められる。

同時発売となるオリジナルサウンドトラックの12inchアナログレコードは、2025年9月にリリースされたサウンドトラックCDの中から13曲を厳選し、本作のために新たにマスタリングを行った特別盤。レコードならではのサウンドを楽しむことができる完全生産限定アイテムとなっている。

あわせて、Blu-ray＆DVDおよびアナログレコードの法人別オリジナル購入特典の絵柄も公開された。Blu-ray＆DVDの早期予約特典として配布される「A4クリアファイル（全11種）」の対象店舗や絵柄モチーフも発表されている。

さらに、アクリルスタンドシリーズ第2弾（全9種）が4月2日に発売されることも決定。勢いよく走る高校生時代のトガシと小宮に加え、小学生時代の2人のイラストも初のアクスタ化。森川や鰯第二高校陸上部のキャラクターもラインナップされている。また、完売となっていた「設定資料集」の通信販売が3月27日より開始されたほか、アニメーション制作のロックンロール・マウンテンが手がける「原画集」と「デジタルメイキング」が4月下旬に発売されることも発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）